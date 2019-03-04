Сегодня сожгли, а завтра отрежут: Адвокат Кокорина ярко высказался о травмах футболиста, полученных в СИЗО
Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, ярко высказался о травмах футболиста, полученных в СИЗО в результате лечебных процедур.
"Вот так Саша проходит курс лечения. Единственная выгода, которую можно извлечь из этого - сохранить ногу. Мы решили опубликовать это не для того, чтобы кого-то в чём-то уличить, а для того, чтобы больше врачи этого не допустили. Сегодня они сожгли, а завтра отрежут, не дай бог. Ровно месяц назад защита заявила руководству ФСИН письменные ходатайства с приложением трёх разных заключений специалистов в области спортивной медицины: "Зенита", РФС и итальянской клиники, где Саша проходил лечение. Там говорится о том, что его лечение возможно в определённых условиях. Также мы просили руководство ФСИН не проводить лечение без участия специалистов данного профиля.
Мы два месяца назад пытались официально приобщить эти заключения к материалам дела. Следователь же вернул их и сказал, что они для него не имеют никакого смысла. Следователь не усмотрел никакой опасности для здоровья нашего подзащитного. Это безумие какое-то, фантасмагория! Сказали, что в СИЗО у Саши установлено нормальное состояние здоровья. При этом никаких документов из следственного изолятора нет. Есть только справка на момент первого судебного заседания по избранию меры пресечения. В ней врач СИЗО отмечает, что Кокорин может быть доставлен в суд - и всё! Это что, проверка состояния здоровья? И следствие ссылается на эту справку вопреки трём огромным заключениям. Вы думаете по поводу ожогов никто не знал? Это произошло около 12 дней назад. Только ленивому из правоохранительных органов было неизвестно перед судом, что это произошло", - сказал адвокат.
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.
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