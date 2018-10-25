Сегодня "Спартак" объявит о назначении нового главного тренера

Теги спартак москваолег кононоварсенал тула

Сегодня "Спартак" объявит о назначении нового главного тренера

Сегодня, 25 октября, московский "Спартак" объявит о назначении нового главного тренера.

Как сообщает известный журналист и комментатор Илья Казаков, новым наставником "красно-белых" станет Олег Кононов, который пока возглавляет тульский "Арсенал".

Контракт белорусского специалиста со столичным клубом будет рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что "Спартак" в понедельник утром уволил с поста главного тренера Массимо Карреру . После отставки итальянца командой руководит Рауль Рианчо.

Не пропустите: Романцев: "Назначение Карреры - ошибка, а чемпионство "Спартаку" принес Аленичев". | http://soccernews.ru

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