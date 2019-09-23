Сегодня станет известно, кто получит приз лучшему игроку по версии ФИФА The Best
Сегодня, 23 сентября, в Милане состоится церемония награждения лучшего игрока года по версии ФИФА The Best.
Главными претендентами на приз являются форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
Кроме того будет выбран лучший вратарь, тренер, а также лучший гол.
Соответствующие награды предусмотрены и в женском футболе. Также будет выбран лучший фанат.
Церемония начнется в 21:40 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1