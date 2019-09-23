Сегодня станет известно, кто получит приз лучшему игроку по версии ФИФА The Best

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Сегодня станет известно, кто получит приз лучшему игроку по версии ФИФА The Best

Сегодня, 23 сентября, в Милане состоится церемония награждения лучшего игрока года по версии ФИФА The Best.

Главными претендентами на приз являются форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Кроме того будет выбран лучший вратарь, тренер, а также лучший гол.

Соответствующие награды предусмотрены и в женском футболе. Также будет выбран лучший фанат.

Церемония начнется в 21:40 (мск).

Не пропустите: Ван Дейк опроверг слухи о согласовании нового контракта с "Ливерпулем"| http://soccernews.ru
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