Сегодня станет известно, сыграет ли Неймар в матче с "Монако"
Нападающий ПСЖ Неймар, скорее всего, не сможет участвовать в матче 33-го тура чеспионата Франции с "Монако", утверждает L`Equipe.
Ранее сообщалось, что футболист с начала апреля тренируется в общей группе, и что он сможет выйти не поле против монрегасков. Однако позже врачи парижского клуба заявили, что не хотят рисковать его здоровьем и решение о том, будет ли играть бразилец, примут после субботней тренировки.
Напомним, Неймар не выходил на моле с 23 января из-за серьезной травмы ноги.
Матч ПСЖ - "Монако состоится завтра, 21 апреля. Начало - в 22:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
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|2
|Лилль
|32
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|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|32
|35
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23