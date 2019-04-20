Сегодня станет известно, сыграет ли Неймар в матче с "Монако"

Нападающий ПСЖ Неймар, скорее всего, не сможет участвовать в матче 33-го тура чеспионата Франции с "Монако", утверждает L`Equipe.

Ранее сообщалось, что футболист с начала апреля тренируется в общей группе, и что он сможет выйти не поле против монрегасков. Однако позже врачи парижского клуба заявили, что не хотят рисковать его здоровьем и решение о том, будет ли играть бразилец, примут после субботней тренировки.

Напомним, Неймар не выходил на моле с 23 января из-за серьезной травмы ноги.

Матч ПСЖ - "Монако состоится завтра, 21 апреля. Начало - в 22:00 мск.

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