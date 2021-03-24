Сегодня стартует Чемпионат Европы U-21! Рассказываем главные факты о турнире

24 марта, то есть сегодня, стартует молодежный чемпионат Европы. По этому поводу мы решили рассказать главные факты о предстоящем первенстве.

Новый формат, новые даты

Евро U-21 было запланировано на июнь 2021-ого, но после переноса взрослого чемпионата Европы молодежное первенство пришлось сместить на весну и разбить на две части. В течение этой международной паузы (24-31 марта) сыграют групповой этап, а плей-офф пройдет в конце сезона (31 мая – 6 июня). Турнир принимают две страны – Венгрия (Будапешт, Секешфехервар, Дьер, Сомбатхей) и Словения (Любляна, Марибор, Целе, Копер). Групповой раунд пройдет без зрителей, по поводу открытия трибун на плей-офф еще ведутся переговоры. Молодежное Евро влилось в общий тренд крупных турниров и получило расширение с 12 до 16 участников. 4 группы по 4 сборные, две лучшие выходят в четвертьфинал. Решающий матч примет стадион "Стожице" в Любляне.

Участники Евро-2021 U-21

Фавориты турнира

Букмекеры выделяют четырех фаворитов Евро-2021: Франция, Испания, Англия и Германия. Во втором эшелоне Нидерланды, Португалия и Италия. Триумф любой другой сборной, в том числе и России, станет сенсацией. В аутсайдерах, конечно же, хозяева чемпионата. Венгрия и Словения не отобрались бы на Евро своими силами даже под руководством известных специалистов – Золтана Геры и Миленко Ачимовича соответственно. Роль статистов также отводят исландцам. В целом состав плей-офф вырисовывается уже сейчас. В группах А и В, на первый взгляд, все очевидно (Германия, Нидерланды, Испания, Италия). В квартете С развернется борьба за вторую путевку: Якоб Бруун Ларсен против Федора Чалова, Дания против России. Франция, с большой долей вероятности, пройдет группу без проблем. Группа D – "группа смерти". Ну, почти. Лучше сказать – равная. Не сильно удивляйтесь, если Швейцария или Хорватия оставят позади кого-то из звездных оппонентов. У юных "нати" крепкий интернациональный состав во главе с Жорданом Лотомбой. Балканцы в данный момент из-за травм потеряли топовых защитников Йошка Гвардиола и Борну Сосу, однако подбор исполнителей там все равно более чем боевой.

Кто из звезд приехал на Евро-2021?

Самые громкие имена у сборной Франции. Сильвен Риполь имеет такой подбор исполнителей, что глаза разбегаются. Здесь и суперконкуренция в центре обороны: Жюль Кунде, Уэсли Фофана, Бенуа Бадиашиль, Ибраима Конате. Здесь и звезды в полузащите: Уссем Ауар, Эдуардо Камавинга, Маттео Гендузи. Здесь и мощные фланги атаки, здесь и забивные форварды. Все на слуху, все с постоянной игровой практикой в ​​топ-чемпионатах! Transfermarkt оценивает Францию ​​U-21 в почти полмиллиарда евро. Добавьте Мбаппе, и эту команду можно вести на взрослое Евро. И, да, она и там будет среди фаворитов, не говоря о молодежном Евро.

Не слишком уступает звездностью Англия, которая привезла на турнир представителей основы "Челси", МЮ, "Арсенала", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Мейсон Гринвуд, Каллум Хадсон-Одои, Эмиль Смит-Роу, Кертис Джонс, Эдди Нкетиа, Бен Годфри, Том Дэвис, Райан Сессеньон... Тоже команда мечты! Даже без Маунта, Райса, Сака, Беллингема и Фодена, которые поехали в первую сборную. Правда, мы помним, как на прошлом Евро англичане с не менее мощным составом не вышли из группы. Бывает всякое.

Действующие чемпионы – Испания – выглядят не так эффектно. Педри, Ольмо, Брайан, Торрес и Гарсия получили вызов в главную сборную Испании, поэтому в молодежке приходится выделять дублеров "Барселоны" Рики Пуча и Оскара Мингесу. Известны широкой общественности звездочки приехали разве что из Серии "А" – "романиста" Гонсало Вильяр и "миланиста" Браим Диас. Впрочем, выход "Рохит" из группы не поддается сомнениям, а на плей-офф подтянутся лидеры. Лишь один из последних 5 финалов молодежного Евро обошелся без Испании.

В заявке Германии невооруженным глазом также трудно выхватить знакомые имена. Джамала Мусиалу хотят как можно быстрее сыграть за Бундестим. Флориан Вирц тоже в первой команде. Вот и получается, что узнаваемым игроком молодежки остался Ридли Баку. Есть 16-летний вундеркинд Юссуфа Мукоко из Дортмунда, но основу составляют представители аутсайдеров Бундеслиги. Резонанс вызвало появление в составе Матео Климовича – аргентинца с польско-украинскими корнями.

Италию к успеху потянут Сандро Тонали и Патрик Кутроне. Другая знаменитая молодежь (Кин, Бастони, Доннарумма, Локатели) на Евро пока не уехала. Джанлука Фработта, Рауль Белланова, Джанлука Скамакка – не тот уровень. Больше и сказать нечего.

Гораздо больше интригуют Нидерланды, которым хватает талантов и на основную сборную (Де Лигт, Маллен, Стенгс, Гравенберх, Вейндал) и на молодежку. Костяк формируют звезды АЗ Копмайнерс и Боаду. Приехали также сильные легионеры из Германии – Джастин Клюйверт, Джавайро Дилросун; и из Франции – Митчелл Баккер и Свен Ботман.

Перспективно выглядит Португалия: Франсишку Тринкау из "Барселоны", Рафаэль Леау из "Милана" (который, правда, в последний момент травмировался и не сыграет в групповом турнире), лучший бомбардир португальской Примейры Педру Гонсалвеш. С Фелишем было бы еще интереснее, но и этими ресурсами нужно претендовать на полуфинал.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников