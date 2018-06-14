Сегодня стартует Чемпионата Мира-2018: что нельзя пропустить 14 июня

Сегодня, 14-го июня, в России самое долгожданное футбольное событие - Чемпионат Мира-2018!

Церемония открытия мирового первенства пройдет в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00.

Главным же событием дня станет матч-открытие турнира, в котором сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии. Накануне определили комплект форм, в котором российская сборная проведет исторический для себя матч.

Обратим внимание, что ФИФА уже определилась с судейской бригадой, которая будет работать на матче-открытия ЧМ-2018.

И, конечно же, не забывайте делать прогнозы на нашем сайте. Специально к ЧМ стартовали два турнира - можно просто угадать победителя турнира и выиграть приз или же принять участие в марафоне длиною в месяц и также не остаться без ценного подарка. | soccernews.ru