Сегодня стартует Чемпионата Мира-2018: что нельзя пропустить 14 июня

Теги россиясаудовская аравия

Сегодня стартует Чемпионата Мира-2018: что нельзя пропустить 14 июняСегодня, 14-го июня, в России самое долгожданное футбольное событие - Чемпионат Мира-2018!

Церемония открытия мирового первенства пройдет в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00.

Главным же событием дня станет матч-открытие турнира, в котором сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии. Накануне определили комплект форм, в котором российская сборная проведет исторический для себя матч.

Обратим внимание, что ФИФА уже определилась с судейской бригадой, которая будет работать на матче-открытия ЧМ-2018.

И, конечно же, не забывайте делать прогнозы на нашем сайте. Специально к ЧМ стартовали два турнира - можно просто угадать победителя турнира и выиграть приз или же принять участие в марафоне длиною в месяц и также не остаться без ценного подарка. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Египет 0 0
3 Уругвай 0 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Португалия 0 0
2 Испания 0 0
3 Марокко 0 0
4 Иран 0 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
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