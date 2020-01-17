Сегодня стартует второй круг Бундеслиги! Мы напомним, что происходило на полях Германии в первой половине сезона

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Сегодня стартует второй круг Бундеслиги! Мы напомним, что происходило на полях Германии в первой половине сезона

Уже сегодня матчем между "Шальке" и гладбахской "Боруссией" стартует второй круг Бундеслиги. Первая половина сезона подарила немало сенсаций, в том числе и неожиданного лидера. Самое время вспомнить, что же происходило с самыми яркими коллективами немецкого чемпионата во второй половине 2019 года!

"Бавария" сбросила оковы Ковача, Левандовски – феноменальный

"Немецкий Голливуд" встретил Рождество на третьей строчке. В пассиве уже 4 поражения – как и за весь предыдущий чемпионат. "Бавария" не может занести это полугодие себе в актив, однако трагедии нет. Произошло важное событие – клуб прекратил сотрудничество с Нико Ковачем. На хорватского специалиста вылилось много негатива, но он действительно ограничивал футболистов, а не реализовывал на полную потенциал состава. Ковач после позорного разгрома от "Айнтрахта" сам подал в отставку. Руководство, видимо, не форсировало бы события, ведь запасного варианта не было, а фантастическая форма Роберта Левандовски маскировала игровые проблемы. До конца ноября поляк забивал в каждом матче, а в целом настрелял 19 голов за 17 матчей Бундеслиги, замахнувшись на вечный рекорд Герда Мюллера. На место Ковача поставили его ассистента Ганси Флика, и тот положительно повлиял на команду. "Бавария" начала играть смелее, больше доминировать, активно прессинговать. После смены тренера мюнхенцы выглядели лучше соперников в каждом матче, в том числе в проигранных поединках с Леверкузеном и Гладбахом. Наряду с этим наладилась атмосфера в раздевалке: Томас Мюллер и Хави Мартинес почувствовали себя нужными, Альфонсо Дэвис и Джошуа Зиркзее оправдывают ставку на молодежь. "Бавария "продолжает перестройку, меняются боссы, торгуются новички. На Зебенер Штрассе много неопределенности и временных заплат. Флик на посту главного тренера, Коутиньо в роли звездного новичка (выглядел неплохо, моментами зажигал, а моментами терялся), Алаба в статусе лидера центра обороны (Зюле и Лукас серьезно травмированы), Перишич как бэкап на фланги атаки. И даже в таких условиях "Бавария" выдала образцовый групповой этап Лиги Чемпионов и сохраняет прекрасные шансы на титул. В прошлом сезоне "Ротэн" отыграли 6 очков отставания за весну, в этом нужно 4. Избиение Дортмунда в Класикере показало, на что способен этот подбор исполнителей с более или менее подходящим наставником.

Недостаток стабильности подкосили дортмундскую "Боруссию"

Дортмунд летом провел замечательную трансферную кампанию, но вместо комфортного зимнего лидерства, которое было год назад, оказался на 4 месте с 7 очками отставания от лидера. "Шмели" растеряли много пунктов в выигрышных матчах ("Айнтрахт", "Фрайбург", "Хоффенхайм"), часто проваливались в обороне, теряли концентрацию на последних минутах и ​​выключались на целые таймы. "Меня уже достал ваш ср*ный менталитет", – закипел Марко Ройс, когда его снова спросили об отсутствии победного менталитета в "Боруссии". Однако такие проблемы есть, как бы капитан их не называл – дортмундцы не умеют контролировать матчи. В прессе постоянно следуют сомнения, подходит ли слабый мотиватор Люсьен Фавр для такого амбициозного клуба. "Боруссии" явно не хватало центрфорварда, однако атака была в порядке: Джейдон Санчо самый результативный (9 голов + 9 ассистов в Бундеслиге), Марко Ройс на уровне (9+3), хорошо адаптировался Торган Азар (4+7). А вот защита превысил приемлемый лимит ошибок (а что было бы без Матса Хуммельса?) В ноябре тренерский штаб перешел на схему 3-4-3. Раскрылся Юлиан Брандт, лучше заработали фланги, команде стало легче в позиционных атаках. Вчера заслуженно влетели "Униону", сегодня разгромили "Байер", завтра "возим" "Барселону" – такой была осень для "черно-желтых". Нужно обрести стабильность и не опускаться ниже определенного уровня (например, 3 пропущенные гола за тайм от "Падерборна"). "Боруссия" снова прекрасно сработала на рынке, взяв в атаку Эрлинга Холланд, но перспективы команды на весну в чемпионате и Лиге Чемпионов оценить невозможно.

"РБ Лейпциг" и гладбахская "Боруссия" – неожиданные лидеры Бундеслиги

Немецкий чемпионат – это хаб тактических новинок от молодых тренеров. Центральными фигурами выступают Юлиан Нагельсманн и Марко Розе, которые летом возглавили Лейпциг и Гладбах соответственно. Они сразу поставили своим командам хороший эффективный футбол, а из-за проблем грандов всю осень разыгрывали между собой первое место. Нагельсманн добавил реактивному "РБ" качества и разнообразия позиционных атак. Исчезли проблемы с "автобусами", а убийственные контрвыпады остались (6 голов на контратаках). Тимо Вернер вышел на заоблачный уровень (18 мячей в чемпионате), хорошо интегрировался Патрик Шик. За последние 2 месяца чемпионата лидер Бундеслиги потерял лишь 2 очка и заблаговременно гарантировал себе плей-офф ЛЧ. "Лейпциг" – самая результативная команда сезона в топ-чемпионатах (2,82 мяча за матч), но это не вредит надежности обороны, как и травмы двух основных центрбеков Вилли Орбана и Ибрагима Конате. РБ превратился в монстра – и в игровом плане, и в ментальном. "Быков" невозможно сломать психологически. "Боруссия" Д и "Бавария" разрывали их в первых таймах, но они выстаивали и перестраивались.
Мёнхенгладбахская "Боруссия" меньше всех в Германии пропускает, а впереди делает акцент на вертикальную игру – львиная доля голевых атак не превышает 5 пасов. Влияние штаба Марко Розе стало заметно с первых матчей. Комплименты за промежуточное второе место (-2 от лидера) тренеры должны разделить с Максом Эберле – спортивный директор летом провернул прекрасные трансферы. Выделяется сын легендарного Лилиана Тюрама (6 голов и 5 ассистов). Гладбах долгое время возглавлял таблицу и возродил мечты о первом чемпионство с 1977-го, но на такие высоты претендовать рано. "Жеребцы" дважды проиграли Дортмунду, уступили дома Лейпцигу, благодаря удачи одолели "Баварию" и драматично вылетели из Лиги Европы. Команда интересная, но пока ей не хватает класса. Аналогичная история с РБ – Нагельсманн сам заявил: "Сейчас Лейцпиг не готов стать чемпионом".

Главные сюрпризы - "Унион" и "Фрайбург"

Скромному "Униону" пророчили безуспешную борьбу за выживание, а он разместился в середине таблицы и подарил сенсации. Трудно определить, какой перфоманс на уютном "Штадионе ан дер Альтэн Фьорстерай" был самым эффектным: уверенная победа над Дортмундом, справедливый выигрыш у тогдашнего лидера Гладбаха, триумф на последних секундах в берлинском дерби, или рождественские песнопения 28 тыс. фанов. "Унион" берет морально-волевыми, а игра очень проста. Хорошие стандарты (половина всех голов), контратаки, игра на "столба" (ТОП-1 Бундеслиги по верховыми дуэлями и лонгболамы). "Фрайбург" в свою очередь долго шел в группе лидеров, а скатился к середине таблицы уже в декабре. Низкий защитный блок в схеме 3-4-1-2, мощные фланги в лицах Кристиана Гюнтера и Жонатана Шмидта и большое везение (взяли 8 очков больше ожидаемых показателей) обеспечили команде прорывную осень. Робин Кох и Джанлука Вальдшмидт дебютировали за сборную, но герой команды, безусловно – наставник Кристиан Штрайх.

Наибольшие разочарования – "Вердер" и "Айнтрахт"

Бременцы метили в еврокубки, а провели хуже полугодие в истории клуба, упав на предпоследнее место. Оборона сильно пострадал из-за эпидемии травм, но даже с учетом этого сложно оправдать такое количество индивидуальных ошибок и ужасную игру на стандартах. У "Вердера" худшая защита в лиге – 2,4 пропущенных гола за игру. Атака не пережила потерю Макса Крузе, хороших слов заслуживает только Милот Рашица. Лучший тренер Германии-2018 Флориан Кофельдт обещает, что команда не вылетит. Руководство ему доверяет, перебрасывает вину на футболистов и обещает усиление. Однако в игре "Вердера" почти нет позитива – мрак. Сохранение прописки будет за счастье.
Разгром "Баварии" 2 ноября остается последним успехом "Айнтрахта" в Бундеслиге. Распродав свое феерическое "трио быков", Франкфурт остался с убогой линией атаки – реализация хуже, креатива минимум. Команда зависима от латераля Филиппа Костича (ТОП-1 лиги по кроссам и передачам под удар) в атаке и уязвима в обороне. Энергозатратный футбол Ади Хюттера истощил "орлов", которые с первых дней июля жили в условиях адского календаря из-за Лиги Европы (вышли в плей-офф). Пришлось переходить на 4 защитника, меньше прессинговать, больше владеть мячом и подставляться под контратаки. После зимней паузы улучшение вполне реально.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
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