Сегодня стартует второй круг Бундеслиги! Мы напомним, что происходило на полях Германии в первой половине сезона

Уже сегодня матчем между "Шальке" и гладбахской "Боруссией" стартует второй круг Бундеслиги. Первая половина сезона подарила немало сенсаций, в том числе и неожиданного лидера. Самое время вспомнить, что же происходило с самыми яркими коллективами немецкого чемпионата во второй половине 2019 года!

"Бавария" сбросила оковы Ковача, Левандовски – феноменальный

"Немецкий Голливуд" встретил Рождество на третьей строчке. В пассиве уже 4 поражения – как и за весь предыдущий чемпионат. "Бавария" не может занести это полугодие себе в актив, однако трагедии нет. Произошло важное событие – клуб прекратил сотрудничество с Нико Ковачем. На хорватского специалиста вылилось много негатива, но он действительно ограничивал футболистов, а не реализовывал на полную потенциал состава. Ковач после позорного разгрома от "Айнтрахта" сам подал в отставку. Руководство, видимо, не форсировало бы события, ведь запасного варианта не было, а фантастическая форма Роберта Левандовски маскировала игровые проблемы. До конца ноября поляк забивал в каждом матче, а в целом настрелял 19 голов за 17 матчей Бундеслиги, замахнувшись на вечный рекорд Герда Мюллера. На место Ковача поставили его ассистента Ганси Флика, и тот положительно повлиял на команду. "Бавария" начала играть смелее, больше доминировать, активно прессинговать. После смены тренера мюнхенцы выглядели лучше соперников в каждом матче, в том числе в проигранных поединках с Леверкузеном и Гладбахом. Наряду с этим наладилась атмосфера в раздевалке: Томас Мюллер и Хави Мартинес почувствовали себя нужными, Альфонсо Дэвис и Джошуа Зиркзее оправдывают ставку на молодежь. "Бавария "продолжает перестройку, меняются боссы, торгуются новички. На Зебенер Штрассе много неопределенности и временных заплат. Флик на посту главного тренера, Коутиньо в роли звездного новичка (выглядел неплохо, моментами зажигал, а моментами терялся), Алаба в статусе лидера центра обороны (Зюле и Лукас серьезно травмированы), Перишич как бэкап на фланги атаки. И даже в таких условиях "Бавария" выдала образцовый групповой этап Лиги Чемпионов и сохраняет прекрасные шансы на титул. В прошлом сезоне "Ротэн" отыграли 6 очков отставания за весну, в этом нужно 4. Избиение Дортмунда в Класикере показало, на что способен этот подбор исполнителей с более или менее подходящим наставником.

Недостаток стабильности подкосили дортмундскую "Боруссию"

Дортмунд летом провел замечательную трансферную кампанию, но вместо комфортного зимнего лидерства, которое было год назад, оказался на 4 месте с 7 очками отставания от лидера. "Шмели" растеряли много пунктов в выигрышных матчах ("Айнтрахт", "Фрайбург", "Хоффенхайм"), часто проваливались в обороне, теряли концентрацию на последних минутах и ​​выключались на целые таймы. "Меня уже достал ваш ср*ный менталитет", – закипел Марко Ройс, когда его снова спросили об отсутствии победного менталитета в "Боруссии". Однако такие проблемы есть, как бы капитан их не называл – дортмундцы не умеют контролировать матчи. В прессе постоянно следуют сомнения, подходит ли слабый мотиватор Люсьен Фавр для такого амбициозного клуба. "Боруссии" явно не хватало центрфорварда, однако атака была в порядке: Джейдон Санчо самый результативный (9 голов + 9 ассистов в Бундеслиге), Марко Ройс на уровне (9+3), хорошо адаптировался Торган Азар (4+7). А вот защита превысил приемлемый лимит ошибок (а что было бы без Матса Хуммельса?) В ноябре тренерский штаб перешел на схему 3-4-3. Раскрылся Юлиан Брандт, лучше заработали фланги, команде стало легче в позиционных атаках. Вчера заслуженно влетели "Униону", сегодня разгромили "Байер", завтра "возим" "Барселону" – такой была осень для "черно-желтых". Нужно обрести стабильность и не опускаться ниже определенного уровня (например, 3 пропущенные гола за тайм от "Падерборна"). "Боруссия" снова прекрасно сработала на рынке, взяв в атаку Эрлинга Холланд, но перспективы команды на весну в чемпионате и Лиге Чемпионов оценить невозможно.

"РБ Лейпциг" и гладбахская "Боруссия" – неожиданные лидеры Бундеслиги

Немецкий чемпионат – это хаб тактических новинок от молодых тренеров. Центральными фигурами выступают Юлиан Нагельсманн и Марко Розе, которые летом возглавили Лейпциг и Гладбах соответственно. Они сразу поставили своим командам хороший эффективный футбол, а из-за проблем грандов всю осень разыгрывали между собой первое место. Нагельсманн добавил реактивному "РБ" качества и разнообразия позиционных атак. Исчезли проблемы с "автобусами", а убийственные контрвыпады остались (6 голов на контратаках). Тимо Вернер вышел на заоблачный уровень (18 мячей в чемпионате), хорошо интегрировался Патрик Шик. За последние 2 месяца чемпионата лидер Бундеслиги потерял лишь 2 очка и заблаговременно гарантировал себе плей-офф ЛЧ. "Лейпциг" – самая результативная команда сезона в топ-чемпионатах (2,82 мяча за матч), но это не вредит надежности обороны, как и травмы двух основных центрбеков Вилли Орбана и Ибрагима Конате. РБ превратился в монстра – и в игровом плане, и в ментальном. "Быков" невозможно сломать психологически. "Боруссия" Д и "Бавария" разрывали их в первых таймах, но они выстаивали и перестраивались.

Мёнхенгладбахская "Боруссия" меньше всех в Германии пропускает, а впереди делает акцент на вертикальную игру – львиная доля голевых атак не превышает 5 пасов. Влияние штаба Марко Розе стало заметно с первых матчей. Комплименты за промежуточное второе место (-2 от лидера) тренеры должны разделить с Максом Эберле – спортивный директор летом провернул прекрасные трансферы. Выделяется сын легендарного Лилиана Тюрама (6 голов и 5 ассистов). Гладбах долгое время возглавлял таблицу и возродил мечты о первом чемпионство с 1977-го, но на такие высоты претендовать рано. "Жеребцы" дважды проиграли Дортмунду, уступили дома Лейпцигу, благодаря удачи одолели "Баварию" и драматично вылетели из Лиги Европы. Команда интересная, но пока ей не хватает класса. Аналогичная история с РБ – Нагельсманн сам заявил: "Сейчас Лейцпиг не готов стать чемпионом".

Главные сюрпризы - "Унион" и "Фрайбург"

Скромному "Униону" пророчили безуспешную борьбу за выживание, а он разместился в середине таблицы и подарил сенсации. Трудно определить, какой перфоманс на уютном "Штадионе ан дер Альтэн Фьорстерай" был самым эффектным: уверенная победа над Дортмундом, справедливый выигрыш у тогдашнего лидера Гладбаха, триумф на последних секундах в берлинском дерби, или рождественские песнопения 28 тыс. фанов. "Унион" берет морально-волевыми, а игра очень проста. Хорошие стандарты (половина всех голов), контратаки, игра на "столба" (ТОП-1 Бундеслиги по верховыми дуэлями и лонгболамы). "Фрайбург" в свою очередь долго шел в группе лидеров, а скатился к середине таблицы уже в декабре. Низкий защитный блок в схеме 3-4-1-2, мощные фланги в лицах Кристиана Гюнтера и Жонатана Шмидта и большое везение (взяли 8 очков больше ожидаемых показателей) обеспечили команде прорывную осень. Робин Кох и Джанлука Вальдшмидт дебютировали за сборную, но герой команды, безусловно – наставник Кристиан Штрайх.

Наибольшие разочарования – "Вердер" и "Айнтрахт"

Бременцы метили в еврокубки, а провели хуже полугодие в истории клуба, упав на предпоследнее место. Оборона сильно пострадал из-за эпидемии травм, но даже с учетом этого сложно оправдать такое количество индивидуальных ошибок и ужасную игру на стандартах. У "Вердера" худшая защита в лиге – 2,4 пропущенных гола за игру. Атака не пережила потерю Макса Крузе, хороших слов заслуживает только Милот Рашица. Лучший тренер Германии-2018 Флориан Кофельдт обещает, что команда не вылетит. Руководство ему доверяет, перебрасывает вину на футболистов и обещает усиление. Однако в игре "Вердера" почти нет позитива – мрак. Сохранение прописки будет за счастье.

Разгром "Баварии" 2 ноября остается последним успехом "Айнтрахта" в Бундеслиге. Распродав свое феерическое "трио быков", Франкфурт остался с убогой линией атаки – реализация хуже, креатива минимум. Команда зависима от латераля Филиппа Костича (ТОП-1 лиги по кроссам и передачам под удар) в атаке и уязвима в обороне. Энергозатратный футбол Ади Хюттера истощил "орлов", которые с первых дней июля жили в условиях адского календаря из-за Лиги Европы (вышли в плей-офф). Пришлось переходить на 4 защитника, меньше прессинговать, больше владеть мячом и подставляться под контратаки. После зимней паузы улучшение вполне реально.