Сегодня суд рассмотрит скандальное дело российского футболиста

Теги крылья советовевгений башкиров

Сегодня суд рассмотрит скандальное дело российского футболистаМировой судья Ленинского района Самары сегодня рассмотри административное дело в отношении полузащитника "Крыльев Советов" Евгения Башкирова, которого задержали за вождение в нетрезвом виде.

В крови 27-летнего хавбека обнаружили дозу алкоголя, превышающую норму в три раза.

Санкция статьи, по которой судят футболиста, предусматривает наложение штрафа в 30 тысяч рублей.

Читайте: В ФНЛ прокомментировали новый скандал с пьяными футболистами  | soccernews.ru

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