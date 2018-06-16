Сегодня в четырёх матчах ЧМ-2018 было пробито пять пенальти, это второй результат в истории

Сегодня в четырёх матчах Чемпионата Мира 2018 года было пробито пять пенальти - два 11-метровых были назначены в поединке Франция - Австралия, ещё по одному - в дуэлях Аргентина - Исландия, Дания - Перу и Хорватия - Нигерия.

Как сообщает Opta, пять пенальти в течение одного игрового дня мундиаля - это второй результат в истории.

Больше ударов "с точки" было назначено только 24 июня 1998 года на ЧМ во Франции - шесть.

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