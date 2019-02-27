Сегодняшний матч станет 40-м класико для Месси

Сегодняшний матч для форварда "Барселоны" Лионеля Месси станет 40-м классико в карьере. Об этом сообщает твиттер каталонского клуба.

Второй матч полуфинала Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" состоится сегодня, 27 февраля, в Мадриде. Начало - в 23:00 мск. Первая встреча команд закончилась со счетом 1:1.

В чемпионате Испании "Барселона" занимает лидирующую позицию чемпионата Испании. "Реал" располагается на 3 мечте, имея в активе 48 баллов.

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