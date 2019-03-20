Секретарь ОНК попросил прокуратуру Москвы допустить к Кокорину врачей "Зенита"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников заявил, что он попросил прокуратуру разрешить врачам "Зенита" осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка".

"Я направил обращение к и.о. прокурора Москвы с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о допуске клубного врача к Кокорину-старшему.

Футболист перенес сложную операцию на коленном суставе и наблюдался у докторов "Зенита", за который выступал. В системе здравоохранения УФСИН столицы отсутствуют специалисты по спортивной медицине, к тому же, лечащие врачи знают своего пациента, как никто другой, и могут назначить более эффективное лечение", - сказал Мельников.

В феврале адвокат Кокорина сообщал, что игрок может стать инвалидом, если ему не окажут квалифицированную помощь.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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