Секс-скандал стал причиной разрыва контракта Хесе Родригеса с ПСЖ

В СМИ просочилась информация о возможных причинах разрыва контракта с экс-полузащитником ПСЖ Хесе Родригесом.

Хавбек перешел в ПСЖ из "Реала" в 2016 году, но за это время провел за клуб лишь 18 матчей. Как сообщает The Sun, парижане расстались с 27-летним игроком из-за скандалов интимного характера, которые могли отразиться на публичном имидже ПСЖ.