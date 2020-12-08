Секс-скандал стал причиной разрыва контракта Хесе Родригеса с ПСЖ

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Секс-скандал стал причиной разрыва контракта Хесе Родригеса с ПСЖВ СМИ просочилась информация о возможных причинах разрыва контракта с экс-полузащитником ПСЖ Хесе Родригесом.

Хавбек перешел в ПСЖ из "Реала" в 2016 году, но за это время провел за клуб лишь 18 матчей. Как сообщает The Sun, парижане расстались с 27-летним игроком из-за скандалов интимного характера, которые могли отразиться на публичном имидже ПСЖ.

Хесе разошелся с Аурой Руис, матерью своего ребенка, в январе 2018 года.



Поводом для их расставания стало то, что спортсмен изменил Ауре с ее подругой Росио Амар. Конфликт между Родригесом и Руис стал публичным в результате их съемок в реалити-шоу La casa fuerte. Амар заявила, что они с Родригесом являются любовниками и реакция Руис на эту новость попала на ТВ.



По информации СМИ, эта история склонила руководство ПСЖ к расторжению контракта с Родригесом. Также причиной называют случай, когда футболист был замечен на вечеринке без средств защиты против коронавируса.

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