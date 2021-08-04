Сексапильная жена защитника "Шахтера" Бондаря устроила откровенную фотосессию
Фото: инстаграм Дарьи Бондарь/Автор неизвестен
Дарья Бондарь, жена жена защитника "Шахтера" Виталия Бондаря, устроила откровенную фотосессию.
"Устроила небольшой «показ мод» любимому", - написала Дарья в своем инстаграме.
Дарья и Виталий поженились в июле 2021 года. Стоит отметить, что ранее девушка несколько лет встречалась с нападающим киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.
22-летний Бондарь является воспитанником "Шахтера". Всего за клуб он провел 31 матч и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13