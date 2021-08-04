Сексапильная жена защитника "Шахтера" Бондаря устроила откровенную фотосессию

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Сексапильная жена защитника "Шахтера" Бондаря устроила откровенную фотосессию

Фото: инстаграм Дарьи Бондарь/Автор неизвестен

Дарья Бондарь, жена жена защитника "Шахтера" Виталия Бондаря, устроила откровенную фотосессию.

"Устроила небольшой «показ мод» любимому", - написала Дарья в своем инстаграме.

Дарья и Виталий поженились в июле 2021 года. Стоит отметить, что ранее девушка несколько лет встречалась с нападающим киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.

22-летний Бондарь является воспитанником "Шахтера". Всего за клуб он провел 31 матч и забил один гол.

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