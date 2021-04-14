Сексуальная жена Песьякова показала все свои татуировки (фото)
Фото: инстаграм Ксении Песьяковой
Ксения Песьякова, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, показала свои татуировки с именами мужа и детей.
"Давно хотела сделать, но решилась только вчера. Очень нравится", — написала Ксения на своей странице в Instagram.
Подборку фотографий Ксении можно посмотреть в материале Soccernews: бомбическая супруга вратаря "Ростова" Сергея Песьякова.
Ксения и Сергей познакомились в 2008 году, а спустя шесть лет узаконили отношения. У них двое детей - Полина и Артем.
32-летний Песьяков выступает за "Ростов" с 2017 года. Ранее он играл за "Шинник", "Текстильщик", "Спартак", "Томь" и "Анжи".
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