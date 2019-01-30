Сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь пропавшего футболиста

Теги кардифф ситиэмилиано салаарсенал лондон

Сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь пропавшего футболиста

Перед матчем 24-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Кардифф" фанаты гостей окрасили сектор в желтый цвет.

Это было сделано в честь нападающего Эмилиано Сала. Желтый - цвет "Нанта", за который играл футболист.

Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте.

Не пропустите: Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение. | http://soccernews.ru

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