Селезнев не успел оформить трансфер в "Галатасарай"

Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев останется в своем клубе как минимум до конца сезона.

Селезнев не успел стать игроком "Галатасарая", так как трансферное окно в Турции закрывается сегодня.

В СМИ ранее сообщалось, что игрок может покинуть свой клуб по "пункту о нарушении дисциплины".

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