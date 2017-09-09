Селезнев не успел оформить трансфер в "Галатасарай"
Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев останется в своем клубе как минимум до конца сезона.
Селезнев не успел стать игроком "Галатасарая", так как трансферное окно в Турции закрывается сегодня.
В СМИ ранее сообщалось, что игрок может покинуть свой клуб по "пункту о нарушении дисциплины".
Читайте: Агент: "Тот клуб, который очень хочет Селезнева, выбирая между ним и Фернандо Торресом, выбрал Евгения" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|4
|10
|2
|Галатасарай
|3
|9
|3
|Истанбул ББ
|4
|9
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|3
|7
|5
|Кайсериспор
|4
|7
|6
|Карабюкспор
|4
|5
|7
|Фенербахче
|4
|5
|8
|Касимпаса
|3
|4
|9
|Трабзонспор
|3
|4
|10
|Гёзтепе АС Измир
|3
|4
|11
|Малатия Беледийеспор
|3
|4
|12
|Аланьяспор
|4
|4
|13
|Коньяспор
|4
|3
|14
|Бурсаспор
|3
|3
|15
|Сивасспор
|4
|3
|16
|Антальяспор
|3
|2
|17
|Османлыспор
|3
|1
|18
|Генчлербирлиги
|3
|1