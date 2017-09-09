Селезнев не успел оформить трансфер в "Галатасарай"

Теги евгений селезнёвгалатасарайкарабюкспор

Селезнев не успел оформить трансфер в "Галатасарай"Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев останется в своем клубе как минимум до конца сезона.

Селезнев не успел стать игроком "Галатасарая", так как трансферное окно в Турции закрывается сегодня.

В СМИ ранее сообщалось, что игрок может покинуть свой клуб по "пункту о нарушении дисциплины".

Читайте: Агент: "Тот клуб, который очень хочет Селезнева, выбирая между ним и Фернандо Торресом, выбрал Евгения" | http://soccernews.ru

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