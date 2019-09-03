Селезнёв перешёл в турецкий клуб

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Селезнёв перешёл в турецкий клуб

"Бурсаспор" в твиттере объявил о подписании контракта с украинским нападающим Евгением Селезнёвым.

34-летний футболист заключил с турецким клубом соглашение до лета 2020 года.

Последним местом работы Селезнёва была испанская "Малага", которую он покинул в начале августа на правах свободного агента.

У форварда есть опыт выступлений в Турции - с 2017 по 2018 год он защищал цвета "Карабюкспора" и "Акхисар Беледийе".

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