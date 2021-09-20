Селезнев показал неприличный жест в перерыве игры чемпионата Украины
Фото Спорт.ua
Нападающий "Миная" Евгений Селезнёв отметился скандальным поступком в воскресном матче против "Ворсклы" (0:2).
По пути в подтрибунное помещение после завершения первого тайма футболист показал средний палец.
Предположительно, 36-летний форвард адресовал неприличный жест кому-то из болельщиков.
В этом сезоне Селезнёв сыграл за "Минай" 7 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Во время матча чемпионата Украины произошла массовая драка фанатов. | http://soccernews.ru
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