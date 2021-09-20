Селезнев показал неприличный жест в перерыве игры чемпионата Украины

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Селезнев показал неприличный жест в перерыве игры чемпионата Украины

Фото Спорт.ua

Нападающий "Миная" Евгений Селезнёв отметился скандальным поступком в воскресном матче против "Ворсклы" (0:2).

По пути в подтрибунное помещение после завершения первого тайма футболист показал средний палец.

Предположительно, 36-летний форвард адресовал неприличный жест кому-то из болельщиков.

В этом сезоне Селезнёв сыграл за "Минай" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Во время матча чемпионата Украины произошла массовая драка фанатов. | http://soccernews.ru
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