Селезнев показал неприличный жест в перерыве игры чемпионата Украины

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Нападающий "Миная" Евгений Селезнёв отметился скандальным поступком в воскресном матче против "Ворсклы" (0:2).

По пути в подтрибунное помещение после завершения первого тайма футболист показал средний палец.

Предположительно, 36-летний форвард адресовал неприличный жест кому-то из болельщиков.

В этом сезоне Селезнёв сыграл за "Минай" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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