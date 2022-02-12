Селезнёв праздновал Новый год с игроком "Зенита"
Фото инстаграм Евгения Селезнёва
Форвард "Миная" Евгений Селезнёв рассказал, где и с кем встречал Новый год.
"На Новый год я был с Ярославом Ракицким, у него праздновали. Он ко мне заехал, потом я к нему поехал. Потом ещё раз увиделись - всего три раза за отпуск. Очень хороший человек, рад, что увиделись. Если есть время, то только за", - признался Селезнёв.
Напомним, что Ракицкий выступает за питерский "Зенит". Его контракт с клубом истекает в июне.
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