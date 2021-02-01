Селезнев - про свое исключение: "Пишут бред! Как я мог приехать пьяным на игру?"
Форвард Евгений Селезнев высказался по поводу слухов об отчислении его из состава ковалевского "Колоса" за грубое нарушение режима.
"Пишут бред. Я прочитал, что приехал пьяный на игру. Ну вы можете себе это представить?", — сказал Селезнев в эфире YouTube-шоу Цыганык LIVE.
Напомним, по информации ряда СМИ, Селезнев был отправлен домой со сборов "Колоса". Несмотря на то, что наставник команды Руслан Костышин не стал комментировать слухи об инциденте, инсайдеры заявляли о появлении бывшего нападающего сборной Украины в пьяном состоянии прямо перед контрольным матчем.
Читать по теме: Экс-нападающего "Шахтёра" Селезнёва отчислили из "Колоса" за грубое нарушение режима | http://soccernews.ru
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