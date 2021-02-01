Селезнев - про свое исключение: "Пишут бред! Как я мог приехать пьяным на игру?"

Форвард Евгений Селезнев высказался по поводу слухов об отчислении его из состава ковалевского "Колоса" за грубое нарушение режима.

"Пишут бред. Я прочитал, что приехал пьяный на игру. Ну вы можете себе это представить?", — сказал Селезнев в эфире YouTube-шоу Цыганык LIVE.