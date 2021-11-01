Селезнёв рассказал, когда завершит карьеру

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Селезнёв рассказал, когда завершит карьеру

Фото инстаграм Евгения Селезнёва

Форвард "Миная" Евгений Селезнёв признался, что собирается повесить бутсы на гвоздь после того, как побьёт рекорд чемпионата Украины по голам.

Сейчас лучшим бомбардиром в истории УПЛ является бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких. В его активе 124 забитых мяча в турнире.

"Мне надо забить 8 голов. Как только забью 8-й гол, я сразу уйду и скажу: "Спасибо большое". Пусть потом побьют мой рекорд - мне всё равно, я выполнил своё слово. Понятно, что Ярмоленко сюда вернётся, Жуниор Мораес восстановится. Но у меня задача сейчас. Но наверное, я сильно зациклен на голах, поэтому не залетают.

Я сильно много тренируюсь. Раньше выгоняли за алкоголь, сейчас выгоняют из-за зала. Это я в шутку говорю. Но я действительно иногда перебарщиваю. Если ты себя не поддерживаешь в форме, то в таком возрасте тяжело быть наравне с молодыми ребятами. Это практически нереально, потому что они много и быстро бегают. А в моём возрасте преимущество - опыт", - сказал Селезнёв.

Стоит отметить, что воспитаннику "Шахтёра" сейчас 36 лет. В текущем сезоне он не забил ни разу.

Не пропустите: Селезнёв устроил конфликт с игроком киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
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