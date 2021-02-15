Селезнев рассказал о своем скандальном отчислении из "Колоса"

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев поделился мнением о своем скандальном отчислении из "Колоса" из Ковалевки.

"Я прочитал о себе многое за эти дни. Я просто не понял, что происходило. Почему, как и что? Откуда это все взялось? Красное вино я могу выпить. Почему нет? Ну мы выпили.

Как много? Я не мерял. Ну, пару бокалов выпил. Ну я же не считал бокалы. Ну, сидим за разговором, собралось 6-7 очень известных людей.

Сыграть в товарищеском матче мне не давали ахиллы. Любой доктор подтвердит. В тот день я действительно выпил очень много обезболивающего, растерся мазью. Боль действительно не давала мне бежать, ничего.

Наверное, мы с тренером должны все решить. Другого выхода нет. Я хочу извиниться за свой характер, вспыльчивость, эмоциональность, а также за то, что так воспринял ситуацию и не стал разговаривать, а вместо этого сел в самолет и улетел. Я готов признать свою вину", – сказал Селезнев в программе "Великий футбол" на канале "Футбол 1/2/3".

35-летний Селезнев перешел в "Колос" в сентябре 2020 года. Всего за клуб из Ковалевки он провел 12 матчей и забил пять голов.

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