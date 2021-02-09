Селезнев сделал заявление о своем отчислении из украинского клуба

Известный украинский нападающий Евгений Селезнев прокомментировал свое отчисление из ковалевского "Колоса".

"Я общался с Владимиром Езерским. Он говорит: "Я звонил Юрию Беньо, он сказал, что ты вполне адекватный человек, нормально сидел, но был нервным". Конечно, был нервным. Я ведь хотел играть, не пропустил ни одной тренировки, а ахилл не позволяет.

Наверное, я кому-то невыгоден в этой команде. У меня со всеми были нормальные отношения, а сейчас не берет трубку ни тренер, ни президент", - заявил Селезнев в интервью Youtube-канале "Бомбардир".

35-летний Селезнев выступал за "Колос" с сентября 2020 года. Всего он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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