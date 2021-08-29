Селезнев жестко ответил на вопрос об отсутствии на его футболке эмблемы УАФ
Фото: инстаграм Евгения Селезнева/Автор неизвестен
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал тот факт, что на его игровой футболке не было большой эмблемы Украинской ассоциации футбола (УАФ) в матче 6-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:1).
"Я что, футболку сам себе шью, (блин)? Они же сами футболки делают. Причем тут я? Есть же администратор. Может, забыли. Почему ко мне все (пристают)? Почему всегда я? Мне повесили футболку – я ее надел. Я же не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть", – приводит слова Селезнева "Брутальный футбол".
36-летний Селезнев выступает за "Минай" с лета 2021 года. Всего он провел за клуб пять матчей и не отметился результативными действиями.
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