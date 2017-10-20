Селихов: "Цель "Спартака" - выиграть как можно больше трофеев"

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов высказался о целях своей команды на текущий сезон.

"Чемпионство уже в прошлом. Да и теперь у нас новая мотивация - выиграть как можно больше трофеев. Мы сейчас участвуем в трех турнирах. Хотелось бы как можно дальше пройти в Лиге Чемпионов. Мечтаю, чтобы вся Россия за нас болела. Кубок страны - тоже важный турнир, нужно хорошо выступить. Ну и, естественно, надеемся на самое высокое место в чемпионате", - цитирует 23-летнего вратаря официальный сайт "красно-белых".

Напомним, семь игроков "Спартака" не сыграют с "Амкаром". | soccernews.ru