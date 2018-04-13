Селихов, Ещенко и Мельгарехо не помогут "Спартаку" в матче с "Уралом"
Футболисты и тренеры московского "Спартак" отправились в Екатеринбург на матч 26-го тура чемпионата России с "Уралом", сообщает официальный сайт клуба.
В заявку "красно-белых" на этот матч из-за травм не попали вратарь Александр Селихов, защитник Андрей Ещенко и полузащитник Лоренсо Мельгарехо. Все они остались в Москве для прохождения курса лечения.
"Спартак" отправился на матч с "Уралом" в следующем составе:
вратари: Артем Ребров, Александр Максименко
защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Таски, Марко Петкович
полузащитники: Роман Зобнин, Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернандо, Артем Тимофеев, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни, Педро Роша,
нападающие: Зе Луиш и Луис Адриано.
Матч "Урал" - "Спартак" состоится 15 апреля и начнется в 14:00 мск.
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|М
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|Локомотив Москва
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|Спартак Москва
|25
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|Краснодар
|25
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|5
|Зенит Санкт-Петербург
|24
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|Арсенал Тула
|25
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|Уфа
|25
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|8
|Рубин
|25
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|9
|Урал
|25
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|Динамо Москва
|24
|30
|11
|Ахмат
|25
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|12
|Амкар
|24
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|13
|Ростов
|25
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|14
|Анжи
|25
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|СКА Хабаровск
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