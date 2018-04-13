Селихов, Ещенко и Мельгарехо не помогут "Спартаку" в матче с "Уралом"

Футболисты и тренеры московского "Спартак" отправились в Екатеринбург на матч 26-го тура чемпионата России с "Уралом", сообщает официальный сайт клуба.

В заявку "красно-белых" на этот матч из-за травм не попали вратарь Александр Селихов, защитник Андрей Ещенко и полузащитник Лоренсо Мельгарехо. Все они остались в Москве для прохождения курса лечения.

"Спартак" отправился на матч с "Уралом" в следующем составе:

вратари: Артем Ребров, Александр Максименко

защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Таски, Марко Петкович

полузащитники: Роман Зобнин, Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернандо, Артем Тимофеев, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни, Педро Роша,

нападающие: Зе Луиш и Луис Адриано.

Матч "Урал" - "Спартак" состоится 15 апреля и начнется в 14:00 мск.

Не пропустите: "Спартак" из-за травмы теряет своего вингера. | http://soccernews.ru