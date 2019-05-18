Селихов, Глушаков и Ханни не помогут "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"

На матч 29-го тура РПЛ "Спартак" - "Крылья Советов" прибыли 21 футболист красно-белых.

Голкиперы: Александр Максименко, Владислав Терешкин и Артём Поплевченков

Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров;

Полузащитники: Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе.



Отметим, что в матче не смогут участвовать Александр Селихов, Денис Глушаков и Софиан Ханни. Селихов все еще не восстановился после перелома пальца руки, Глушаков получил сильный ушиб коленного сустава на утренней тренировке. У Ханни перегружены мышцы бедра.

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