Селихов: "Готов подписать со "Спартаком" пожизненный контракт"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов заявил о своем желании остаться в московском клубе.

Об этом он заявил во время беседы с журналистом на тему возможного перехода в один из испанских клубов.

"Мне очень нравятся Испания, и ее лига. Все зависит от того, предложит ли кто-то сюда приехать. Вот Габулову предложили поехать в "Брюгге", и он согласился. Не буду лукавить, мне правда очень интересно понять, как в Испании живут, какие здесь люди, менталитет. Какой здесь тренировочный процесс. Но если "Спартак" предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь", - сказал он. | http://soccernews.ru