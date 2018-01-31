Селихов: "Готов подписать со "Спартаком" пожизненный контракт"

Теги спартак москваалександр селихов

Селихов: "Готов подписать со "Спартаком" пожизненный контракт"Голкипер "Спартака" Александр Селихов заявил о своем желании остаться в московском клубе.

Об этом он заявил во время беседы с журналистом на тему возможного перехода в один из испанских клубов.

"Мне очень нравятся Испания, и ее лига. Все зависит от того, предложит ли кто-то сюда приехать. Вот Габулову предложили поехать в "Брюгге", и он согласился. Не буду лукавить, мне правда очень интересно понять, как в Испании живут, какие здесь люди, менталитет. Какой здесь тренировочный процесс. Но если "Спартак" предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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