Селихов готов уйти из "Спартака"

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов сделал громкое заявление о своём будущем.

"Если до мая ничего не изменится, я покину "Спартак". Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции", - сказал 26-летний футболист.

Вратарь очень много пропустил из-за травм, проиграв в итоге конкуренцию Александру Максименко. В нынешнем сезоне он выступал только за дубль "красно-белых", проведя всего 4 матча.

Контракт Селихова со "Спартаком" рассчитан до 31 декабря 2022 года. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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