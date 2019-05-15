Селихов и Ломовицкий приступили к полноценным тренировкам

"Спартак" готовится к матчу 29-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

Сегодня, 15 мая, стало известно, что к полноценным тренировкам вернулся вратарь красно-белых Александр Селихов, у которого ранее был перелома пальца руки, а также полузащитник Александр Ломовицкий, который восстанавливался после сотрясения мозга.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 18 мая. Начало - в 19:00 (мск).

"Спартак" располагается на 4 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка, "Крылья Советов" занимают 13 позицию, имея в активе 28 очков.

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