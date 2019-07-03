Селихов и Ребров заявлены за "Спартак-2"

В заявку "Спартака-2" вошли два вратаря первой команды - Артем Ребров и Александр Селихов, сообщает официальный сайт Футбольной Национальной Лиги.

Также в заявку попал полузащитник основного состава Александр Ломовицкий, который заявлен под 23-м номером. Ранее этот номер принадлежал защитнику Дмитрию Комбарову, который покинул клуб, а затем перешел в "Крылья Советов".

В прошлом сезоне "Спартак-2" финишировал на 14-м месте в ФНЛ.

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