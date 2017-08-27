Селихов и Швец заменят в сборной России Лунева и Оздоева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов внес изменения в заявку национальной команды на товарищеский матч с "Динамо", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, из-за травм главной команды стране не помогут вратарь "Зенита" Андрей Лунев и полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев. Вместо них в сборную вызваны голкипер "Спартака" Александр Селихов и хавбек "Ахмата" Антон Швец.

Матч Россия - "Динамо" состоится 3 сентября в 18:00 мск.

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