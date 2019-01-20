Селихов и Зе Луиш пропустили тренировку "Спартака"
"Спартак" продолжает готовится ко второй части сезона на сборе в Катаре.
Сегодня, 20 января, команда провела утреннюю тренировку, в которой не участвовали вратарь Александр Селихов и нападающий Зе Луиш, который занимается по индивидуальному плану в тренажерном зале.
Кроме того, тренировку из-за растяжения мышц бедра пропустил Леонид Миронов, занимавшийся с физиотерапевтом.
"Спартак" с 28 очками занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ.
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|17
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|4
|Спартак Москва
|17
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|Локомотив Москва
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|Рубин
|17
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|10
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|17
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|Арсенал Тула
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|17
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|Уфа
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|Анжи
|17
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