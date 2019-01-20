Селихов и Зе Луиш пропустили тренировку "Спартака"

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Селихов и Зе Луиш пропустили тренировку "Спартака"

"Спартак" продолжает готовится ко второй части сезона на сборе в Катаре.

Сегодня, 20 января, команда провела утреннюю тренировку, в которой не участвовали вратарь Александр Селихов и нападающий Зе Луиш, который занимается по индивидуальному плану в тренажерном зале.

Кроме того, тренировку из-за растяжения мышц бедра пропустил Леонид Миронов, занимавшийся с физиотерапевтом.

"Спартак" с 28 очками занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ.

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