Селихов: "На выборах я голосовал за царя"



Вратарь "Спартака" Александр Селихов принял участие в выборах президента России.

"Я сегодня голосовал за царя. Думаю, меня все поняли. Это первые мои выборы. Это, наверное, долг каждого гражданина РФ", – приводят слова Селихова российские СМИ.

В выборах также приняли игроки и тренеры сборной России.

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