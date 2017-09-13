Селихов назвал лучшего вратаря России
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов назвал лучшего игрока на своей позиции среди соотечественников.
"Лучший вратарь страны? Акинфеев. По крайней мере, Игорь самый стабильный - точно. Вся критика в его адрес - глупости. Он многое сделал для сборной и для своего клуба. Кто является ближайшим резервом Акинфеева? Мое мнение - Андрей Лунев и Александр Беленов. Себя там пока не вижу", - цитирует 23-летнего голкипера Russia Today.
Напомним, Пашалич назвал "Спартак" российским "Реалом". | soccernews.ru
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