Селихов назвал лучшего вратаря России

Теги александр селиховигорь акинфеевалександр беленовандрей лунев

Селихов назвал лучшего вратаря РоссииГолкипер московского "Спартака" Александр Селихов назвал лучшего игрока на своей позиции среди соотечественников.

"Лучший вратарь страны? Акинфеев. По крайней мере, Игорь самый стабильный - точно. Вся критика в его адрес - глупости. Он многое сделал для сборной и для своего клуба. Кто является ближайшим резервом Акинфеева? Мое мнение - Андрей Лунев и Александр Беленов. Себя там пока не вижу", - цитирует 23-летнего голкипера Russia Today.

Напомним, Пашалич назвал "Спартак" российским "Реалом". | soccernews.ru

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