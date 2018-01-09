Селихов: "Не отпущу Зе Луиша в "Брайтон"

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Селихов: "Не отпущу Зе Луиша в "Брайтон"Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов прокомментировал слухи, связывающие его партнера по команде Зе Луиша с английским "Брайтоном".

"Зе Луиш - главная трансферная цель "Брайтона"? Говорят про 20 миллионов? Да это шутка, никуда он не уйдет. Он нам нужен. Конечно, я его не отпущу!", - приводит слова 23-летнего вратаря Rusfootball.info.

Напомним, агент подтвердил интерес "Спартака" к Нуху. | soccernews.ru

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