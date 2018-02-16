Селихов не сыграл с "Атлетиком" из-за дисциплинарных нарушений

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Селихов не сыграл с "Атлетиком" из-за дисциплинарных нарушений

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов не сыграл с "Атлетиком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы из-за дисциплинарных нарушений.

Как сообщают российские СМИ, 23-летний страж ворот опоздал на одно из занятий, посвящённых разбору игры будущего соперника, а также набрал 900 грамм лишнего веса.

В связи с этим, главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера решил наказать Селихова, оставив его в запасе на матч с "Атлетиком".

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