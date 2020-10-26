Селихов объяснил, почему он нагрубил болельщикам из-за фразы о Глушакове
Вратарь "Спартака" Александр Селихов объяснил, почему он нагрубил болельщикам из-за фразы об бывшем полузащитнике московского клуба Денисе Глушакове. Тогда голкипер во время онлайн-трансляции в Instagram заявил, что он готов избить того, кто оскорбил Глушакова.
"Я всегда за команду, кто бы это ни был. Человек написал (оскорбительный) комментарий. Это было в прямом эфире. Я просто так не считаю", - сказал Селихов в интервью "Спорт-Экспрессу".
26-летний Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года. Всего он провел за московский клуб 37 матчей во всех турнирах и пропустил 38 голов. Его контракт с "красно-белыми" действует до 31 декабря 2022 года.
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