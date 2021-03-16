Селихов отказался переходить в клуб из Казахстана

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Селихов отказался переходить в клуб из Казахстана

Павел Андреев, агент вратаря московского "Спартака" Александра Селихова, сообщил, что в зимнее трансферное окно его подопечный отказался перейти в "Астану" из Казахстана. 

"Саша действительно отказался переходить в "Астану". Мы решили, что на текущем этапе так будет лучше", - приводит слова Андреева Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний Селихов не провел ни одного матча за основную команду "Спартака", но принял участие в семи поединках за "Спартак-2" в ФНЛ. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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