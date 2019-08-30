Селихов отказался покидать "Спартак"

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Селихов отказался покидать "Спартак"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов продолжит карьеру в клубе.

Сообщается, что 25-летний вратарь отказался уходить в аренду и намерен завоевать место в основе.

Ранее интерес к Селихову проявляли "Крылья Советов" и "Урал".

В прошлом сезоне Селихов провел шесть игр, из них в одной отстоял на ноль.

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