Селихов отказался покидать "Спартак"
Голкипер "Спартака" Александр Селихов продолжит карьеру в клубе.
Сообщается, что 25-летний вратарь отказался уходить в аренду и намерен завоевать место в основе.
Ранее интерес к Селихову проявляли "Крылья Советов" и "Урал".
В прошлом сезоне Селихов провел шесть игр, из них в одной отстоял на ноль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2