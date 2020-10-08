Селихов поделился воспоминаниями о работе с экс-тренером "Спартака" Олегом Кононовым

Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал, какого было работать под руководством Олега Кононова, который возглавлял "красно-белых" с 2018 по 2019 год.

"На самом деле, он нормальный, хороший тренер. Может быть, он не такой эмоциональный, как вам это кажется. Честно, не могу что-то такое сказать.

Был Кубок "Матч Премьер", зимние сборы. И тогда команда играла в лучший футбол. Это лучший футбол из тех, в которых я даже участвовал как игрок. После этого мы приехали в Турцию на сборы, и там все пошло.

На самом деле, мы все как-то в пас играли, а там перестроились и начали на Зе Луиша шарашить. Ничего вообще не получалось. Мы надеялись, что мы как-то так будем выходить из этой ситуации, но вообще ничего не получалось", - вспоминает Селихов.

"Спартак" после 10 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице.

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