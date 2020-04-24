Селихов показал, как тренируется в футбольном манеже

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Селихов показал, как тренируется в футбольном манеже

Вратарь "Спартака" Александр Селихов показал, как тренируется в футбольном манеже во время пандемии коронавируса.

Футболист играет за красно-белых с 2017 года. На данный момент голкипер восстанавливается после травмы правого ахиллова сухожилия.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а все игроки находятся дома на самоизоляции.

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