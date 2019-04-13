Селихов показал прооперированный палец
Голкипер "Спартака" Александр Селихов несколько дней назад перенес операцию на сломанном пальце руки. Футболист был травмирован в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
В своем инстаграме он опубликовал фотографию пальца, подписав "Вкуснятина".
25-летний вратарь вернется к тренировкам через 4 недели.
Напомним, Селихов получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за "Спартак" шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов.
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