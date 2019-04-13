Селихов показал прооперированный палец

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Селихов показал прооперированный палец

Голкипер "Спартака" Александр Селихов несколько дней назад перенес операцию на сломанном пальце руки. Футболист был травмирован в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

В своем инстаграме он опубликовал фотографию пальца, подписав "Вкуснятина".

25-летний вратарь вернется к тренировкам через 4 недели. 

Напомним, Селихов получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за "Спартак" шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов.

Не пропустите: "Спартак" назвал сроки восстановления Селихова| http://soccernews.ru

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