Селихов получил перелом в матче с ЦСКА



Стала известна причина замены вратаря "Спартака" Александра Селихова в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у футболиста диагностирован перелом пальца. Голкипер покинул поле на 68-й минуте при счете 0:2, а вместо него вышел Александр Максименко.

В нынешнем сезоне 24-летний Селихов провел за "Спартак" шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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