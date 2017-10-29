Селихов: "Приложим все усилия, чтобы выдержать натиск "Севильи"

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда будет противостоять испанской "Севильи".

"Нет сомнений, "Севилья" будет чрезвычайно опасна - захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, перед городом, который так любит футбол. Ведь они разгромно проигрывали не только нам, но и в Ла Лиге. В любом случае, приложим все усилия, чтобы выдержать любой натиск и отличиться самим. Любые очковые приобретения можно будет считать положительным результатом", - цитирует 23-летнего вратаря чемпионат.com.

Напомним, вчера "Спартак" упустил победу над "Ростовом". | soccernews.ru