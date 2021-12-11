Селихов признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Теги спартак москваалександр селиховфлориан вирцрайан черки

Селихов признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Фото твиттер "Спартака"

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил наивысшую оценку среди всех футболистов, игравших в групповом этапе Лиги Европы сезона 2021/22.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил стражу ворот "красно-белых" 8,04 балла.

В тройку лучших также вошли полузащитник "Байера" Флориан Вирц (7,82) и нападающий "Лиона" Райан Черки (7,78).

Селихов отыграл 3 матча в ЛЕ, в которых пропустил 2 гола и парировал 2 пенальти.

Не пропустите: Назван лучший игрок недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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