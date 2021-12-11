Селихов признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Фото твиттер "Спартака"

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил наивысшую оценку среди всех футболистов, игравших в групповом этапе Лиги Европы сезона 2021/22.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил стражу ворот "красно-белых" 8,04 балла.

В тройку лучших также вошли полузащитник "Байера" Флориан Вирц (7,82) и нападающий "Лиона" Райан Черки (7,78).

Селихов отыграл 3 матча в ЛЕ, в которых пропустил 2 гола и парировал 2 пенальти.

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