Селихов признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored
Фото твиттер "Спартака"
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил наивысшую оценку среди всех футболистов, игравших в групповом этапе Лиги Европы сезона 2021/22.
Авторитетный статистический портал Whoscored поставил стражу ворот "красно-белых" 8,04 балла.
В тройку лучших также вошли полузащитник "Байера" Флориан Вирц (7,82) и нападающий "Лиона" Райан Черки (7,78).
Селихов отыграл 3 матча в ЛЕ, в которых пропустил 2 гола и парировал 2 пенальти.
Не пропустите: Назван лучший игрок недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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