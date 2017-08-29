Селихов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов для "Спартака"
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов для своей команды.
"Жеребьевка Лиги Чемпионов? "Ливерпуль", "Севилья", "Марибор" - хорошие соперники, со всеми можно играть на равных", - приводит слова 23-летнего вратаря "красно-белых" чемпионат.com.
Напомним, Промес высказался о старте своей команды в новом сезоне. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Профессор Фробозе: "Татуировки снижают производительность футболистов на 3-5 процентов"
-
"Интер" включился в борьбу за Ориги
-
"Спартак" вернулся к кандидатуре Луана
-
"Марсель" объявил о переходе Абденнура
-
Черчесов: "Нет желания кому-то звонить и просить принять гражданство, чтобы сыграть за сборную России"
-
Давинсон Санчес: "Я выбрал "Тоттенхэм", а не "Барселону" ради футбола"
-
"Арсенал" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Санчеса за 56 миллионов евро
-
ЦСКА не сумел приобрести хавбека "Гента" Эсити
-
"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро
-
Отец Рейны: "Мой сын останется в "Наполи"
-
"Монако" объявил о переходе Бальде Кейта
-
Руководство "Манчестер Юнайтед" отказывает Моуринью в трансфере Махреза
-
Марлон перешел из "Барселоны" в "Ниццу"
-
"Бенфика" согласовала аренду защитника "Барселоны" Дугласа
-
Ванда Икарди: "Благодаря мне цена Мауро выросла до 250 миллионов евро"
-
"Кристал Пэлас" не может договориться с "Ливерпулем" по трансферу Сако
-
"Борнмут" продлил контракт с нападающим Кингом
-
Итоги 2 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
"Наполи" продолжает переговоры по Денису Суаресу
-
"Челси" готов заплатить 17 миллионов евро за Льоренте