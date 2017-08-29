Селихов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов для "Спартака"

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Селихов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов для "Спартака"Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов для своей команды.

"Жеребьевка Лиги Чемпионов? "Ливерпуль", "Севилья", "Марибор" - хорошие соперники, со всеми можно играть на равных", - приводит слова 23-летнего вратаря "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Промес высказался о старте своей команды в новом сезоне. | soccernews.ru

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