Селихов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов для "Спартака"

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов для своей команды.

"Жеребьевка Лиги Чемпионов? "Ливерпуль", "Севилья", "Марибор" - хорошие соперники, со всеми можно играть на равных", - приводит слова 23-летнего вратаря "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Промес высказался о старте своей команды в новом сезоне. | soccernews.ru