Селихов прокомментировал вызов в сборную России

Фото твиттер "Спартака"

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов рассказал, как узнал о приглашении на сбор национальной сборной России.

"О вызове в сборную я узнал от Виталия Кафанова: он мне позвонил незадолго до объявления списка и сказал, что 21-го числа встречаемся в Новогорске. Конечно, я рад, четыре года прошло с моего последнего вызова в сборную. В год моего последнего вызова был другой тренер - Черчесов. Мы готовились к чемпионату мира, играли с Бразилией и Францией, конечно, это то, к чему надо стремиться.

Каждый мечтает попасть в национальную сборную и защищать её цвета. С Карпиным я не разговаривал. Валерий Георгиевич говорит, что вратари - это отдельная каста, поэтому к нам не лезет", - сказал Селихов в интервью пресс-службе "красно-белых".

В текущем сезоне голкипер сыграл за "Спартак" 12 матчей, в которых пропустил 15 голов.

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