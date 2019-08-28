Селихов пропустил тренировку "Спартака" перед ответным матчем с "Брагой"

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Селихов пропустил тренировку "Спартака" перед ответным матчем с "Брагой"
Голкипер "Спартака" Александр Селихов пропустил тренировку перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской "Брагой". Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, 25 летний голкипер не присутствует на тренировке, которая проходит в Тушино, из-за рекомендаций медицинского штаба.

Напомним, весной вратарь"Спартака" получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

Матч "Спартак" - "Брага" состоится завтра, 29 августа. Начало - в 20:15 мск.
Первая встреча команд завершилась в пользу португальцев.

 

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