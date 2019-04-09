Селихов пропустит меньше, чем предполагалось
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов может пробыть в лазарете гораздо меньше, чем ожидалось.
Изначально прогнозировалось, что 25-летний футболист пропустит 1,5 месяца из-за перелома пальца, но, согласно новым данным, сроки его восстановления составят две-три недели.
В текущем сезоне Селихов сыграл за "Спартак" всего 6 матчей, в которых пропустил 6 голов. Первую половину нынешней кампании он также пропустил из-за травмы.
Не пропустите: Федун - о стоимости трансфера Педро Роши: "Смотря, как считать". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" и "Ливерпуль" поспорят за защитника "Вулверхэмптона"
-
Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index
-
Сарри порассуждал о возможном уходе Азара
-
Головин: "Думал, что кризис в "Монако" случился из-за меня"
-
Селихов пропустит меньше, чем предполагалось
-
"Ювентус" теряет Кьеллини
-
Сарри прокомментировал победу "Челси" над "Вест Хэмом"
-
Арбитр Гёзюбююк ответил Слуцкому
-
Головин объяснил, почему выбрал "Монако", а не "Челси"
-
"Шахтёр" узнал своего соперника по 1/2 финала Кубка Украины
-
В ПСЖ грядет перестройка! Европейские СМИ уже знают, каких футболистов она затронет
-
Главные новости дня: 8 апреля
-
Азар обошел Роналду по числу голов в АПЛ
-
"Интер" ведет переговоры по хавбеку ПСВ
-
"Атлетико" нашел форварда на случай ухода Гризманна или Косты
-
Азар отреагировал на песни фанатов "Вест Хэма" о том, что он уходит в "Реал"
-
Балотелли и Мбаппе попали в тройку претендентов на звание лучшего футболиста Лиги 1 в марте
-
Два игрока "Ливерпуля" пропустят матч с "Порту"
-
Азар выбился в лидеры АПЛ по системе "гол+пас"
-
"Болонья" - "Кьево" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12