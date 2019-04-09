Селихов пропустит меньше, чем предполагалось

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов может пробыть в лазарете гораздо меньше, чем ожидалось.

Изначально прогнозировалось, что 25-летний футболист пропустит 1,5 месяца из-за перелома пальца, но, согласно новым данным, сроки его восстановления составят две-три недели.

В текущем сезоне Селихов сыграл за "Спартак" всего 6 матчей, в которых пропустил 6 голов. Первую половину нынешней кампании он также пропустил из-за травмы.

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